Премьер Индии осудил убийства мусульман

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что убийство людей во имя защиты коров идет вразрез с принципами лидера движения за независимость Индии, сообщает BBC.

Заявление последовало на фоне жестокого убийства мусульманского подростка группой индуистских мужчин. Нападавшие думали, что он вез говядину, и обвинили его в осквернении священного животного.

Убийство коров в Индии строго запрещено в нескольких штатах. С приходом в 2014 году к власти националистической партии Бхаратия Джаната бдительные защитники коров совершили множество нападений на мусульман и далитов, для которых говядина является основным продуктом питания.