МИД России об угрозах США в адрес Дамаска

Звучащие из Вашингтона угрозы дать ответ на якобы готовящуюся в Дамаске атаку с применением химического оружия не добавляют уважения к той политике, которую проводят США в отношении Сирии. Об этом в четверг журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Москве наблюдают "нескончаемую череду" действий США по одним и тем же шаблонам, когда "возникает сюжет, который разогревается и раскручивается до такой степени, когда американские ответственные лица просто не могут не принимать далеко идущих решений… При этом никаких доказательств того, что Дамаск ведет приготовления к якобы применению химического оружия, не приводится".

"Угрозы слышатся далеко идущие и довольно резкие по формулировкам. Это не добавляет уважения к той политике, которую проводят США применительно к Сирии", — отметил Рябков.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока атаку не планируют.