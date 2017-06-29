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"Коалиция пистолетов" победила на выборах в Косово

 

"Коалиция пистолетов" победила на досрочных выборах в парламент непризнанной республики Косово, прошедших 11 июня. Блок бывших полевых командиров, куда входят Демократическая партия Косово, "Альянс за будущее Косово", движение "Инициатива для Косово" и еще девять партий, получил 39 мест в парламенте. Таковы окончательные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенного государства после обработки всех бюллетеней, обнародованные в четверг, передает ТАСС.

Второе место заняло ультраправое движение "Самоопределение" (32 мандата), на третьем месте идет умеренная "коалиция роз" с 29 мандатами.

Явка на выборах составила 42%, из 1 млн 872 тыс. человек проголосовали порядка 745 тыс., число действительных бюллетеней составило 692 тыс., 52 тыс. бюллетеней признали недействительными. Высокая явка была зафиксирована в сербских муниципалитетах.

Во время парламентской избирательной кампании сформировались две основные коалиции - "коалиция пистолетов" и "коалиция роз". К первой принадлежат бывшие полевые командиры "Освободительной армии Косова" (ОАК), выдвинувшие в качестве кандидата на пост премьера Рамуша Харадиная. Во второй блок вошли "Демократический союз Косово", "Альянс за новое Косово", движение "Альтернатива"; в качестве лидера они выдвинули Авдулаха Хоти.

Вне коалиций вышло на выборы ультраправое движение "Самоопределение", в качестве кандидата в премьеры оно предложило своего основателя Альбиха Курти.

Выход ультраправых на второе место стал для многих политологов неожиданностью. Еще одним сюрпризом стал тот факт, что ни одна политическая сила не смогла набрать необходимого большинства для формирования правительства. Аналитики предрекают тяжелые коалиционные переговоры, которые могут вылиться в затяжной парламентский кризис.

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