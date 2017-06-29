Серверы Apple не работают почти двое суток

Пользователи пожаловались на проблемы с сервисом iCloud, сообщает издание Macrumors.

Согласно данным на официальной странице Apple's System Status, сервер iCloud Backup не работает уже несколько дней. Из-за этого некоторые владельцы "яблочных" девайсов не могут восстановить свои данные из резервной копии в облаке.

Проблема заключается в том, что процедура восстановления постоянно прерывается. В отдельных случаях пользователи просто не видят сохранённые в облаке данные.

На сайте сообщается, что проблема коснулась менее 1% владельцев iPhone и iPad. Разработчики посоветовали пострадавшим подождать, пока работа серверов не восстановится.