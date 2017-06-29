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Трамп обозвал двух телеведущих

 

Президент США Дональд Трамп обрушился в Twitter на ведущих передачи Morning Joe телеканала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо, обозвав их "сумасшедшей" и "психопатом", передает РИА Новости.

Трамп также заявил, что ведущие напрашивались в гости в его имение в Мар-а-Лаго и что Бжезински делала себе пластическую операцию.

"Я слышал, что Morning Joe, у которых плохие рейтинги, плохо обо мне говорят (я их больше не смотрю). И как же получилось, что сумасшедшая Мика с низким IQ и психопат Джо приезжали в Мар-а-Лаго три ночи подряд в районе Нового года и добивались того, чтобы ко мне присоединиться? А у нее было сильное кровотечение из-за пластической операции на лице. Я сказал - нет!" - написал Трамп.

Представитель телекомпании NBC News Марк Корнблау ответил Трампу в Twitter. "Никогда не мог себе представить, что в какой-то момент подумаю: "Ниже моего достоинства отвечать президенту Соединенных Штатов", - написал Корнблау. Трампа также раскритиковали в социальных сетях.

Трамп уже подвергался критике в ходе предвыборной кампании за то, что хвастался приставанием к женщинам в вульгарных подробностях и отпускал намеки о кровотечении у другой телеведущей Меган Келли, работавшей в то время на Fox News.

Трамп заявляет, что большинство СМИ являются "фейковыми новостями" и постоянно критикует их в Twitter. Почти все ведущие американские телеканалы, печатные и онлайн-издания поддерживали на выборах соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

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