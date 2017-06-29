Эмир Дубая обратился к Катару в стихах собственного сочинения

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум обратился к Катару, с которым страна разорвала отношения, в стихах собственного сочинения и опубликовал произведение в Instagram.
الدَّربْ واضحْ ---- ---- ولــكــلْ شَــــيٍّ لــــوُ تــفـكِّـرْ أوانـــي والـجِـدْ يــا أهــلْ الـجِـدْ هــذا أوانِــهْ وآحِـــسْ أنِّ الــوقـتْ يـكـفـي وحـــانِ والــشَّـرْ نـسـعـىَ كـلِّـنـا فــي دفـانـهْ ونـرجـعْ إلــىَ وحــدَةْ قـلـوبْ ومـعاني نـحـمي بـعـضنا دونْ حـقدْ وضـغانهْ مـــــنْ الـسـعـوديـهْ لــديــرةْ عــمـانـي مـــعْ دولـتـي لــي هـيـهْ لـلـعقدْ دانــهْ وبـحـريـنـنا ويَّــــا قــطـرْ وآل ثــانـي خـلـيـجْ واحـــدْ يـصـلحْ الــرَّبْ شـانـهْ وقــالـوا عَـرَبـنـا مـــنْ قـديـمْ الـزِّمـانِ قــبــلْ الــرِّمـايـهْ يــتـرسـونْ الـكـنـانهْ وتــأبَـىَ الــرِّمـاحْ الـعـالـياتْ الــلِّـدانِ أنْ تـنـكـسرْ مـتـجـمِّعهْ بــذاتْ خـانـهْ وإذا إتِّــفَـرَّقْ تـنـكـسرْ فـــي ثـوانـي ولا يــنـفَـعْ الــرِّمـحْ الـمِـكَـسَّرْ سـنـانـهْ لـــــوُ تــتــركـونْ الـمـرجـفـينْ بــمـكـانِ ونـحـنْ لـكُمْ أقـرَبْ مـنْ أهـلْ الـرِّطانهْ ومــا فـي الـمزايَدْ خـيرْ يـرجيهْ عـاني وكــلْ وقــت تـدري لـهْ صـلاتهْ وأذانِـهْ ومــاهــيــهْ بــالــقــوَّهْ ولا بــالأمــانـي ومـهـما إخـتـلفنا جـارنـا فــي أمـانـهْ نــاخـذْ ونـعـطـي وبـالـتِّـحاورْ يـبـاني الــحــقْ ظــاهـرْ مـايـبـا لـــهْ فـطـانـهْ والـــدَّربْ واضـــحْ مـنـهجهْ بـالـعياني والــبــابْ مــفـتـوحٍ ومــحــدَّدْ مـكـانـهْ ودربٍ إلــىَ الـرحـمنْ خـيـرْ وجـنـاني أحسَنْ منْ الشِّيطانْ وأهلْ الشِّطانِهْ وإنْ مـابـغـيـتـوا دربــنــا بـإمـتـنـاني فــكــلْ واحـــدْ لـــهْ طـريـجـهْ وشــانـهْ
"Мы вернемся к единству сердец и понятий и защитим друг друга без злобы и ненависти", — написал Аль Мактум в творении под названием "Дорога ясна".
Катарский телеканал "Аль-Джазира" отметил, что политик, ранее уже демонстрировавший талант поэта, избрал в отличие от некоторых коллег примирительный тон и подчеркнул в своих стихах единство арабских народов Персидского залива.