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BHP Billiton признала ошибкой инвестиции в сланцевую нефть США

 

Председатель совета директоров австралийской BHP Billiton Ltd Джак Нассер выразил сожаление в связи с тем, что крупнейшая в мире горнодобывающая компания инвестировала $20 млрд в сланцевую нефть США, передает «Газета.Ru».

«Если бы была возможность повернуть время назад, и если бы мы знали то, что знаем сегодня, мы бы этого не сделали, конечно. Мы бы вернулись обратно и исправили бы это в то время», — заявил Нассер, чьи слова приводит издание.

Ранее стало известно, что Elliott Management, владеющий 4,1% акций BHP в Лондоне, пытается получить поддержку других акционеров, чтобы убедить BHP продать сланцевый нефтяной и газовый бизнесы.

BHP вошла в сланцевый бизнес США в 2011 году и инвестировала миллиарды в развитие добычи сланцевой нефти. Падение цен на нефть, произошедшее с тех пор, привело к списаниям примерно на $13 млрд.

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