Канадская нефть грозит сорвать планы ОПЕК

Канада, располагающая третьими по величине запасами нефти в мире, может увеличить добычу углеводородов, поставив под угрозу реализацию соглашения ОПЕК+, направленного на восстановление равновесия спроса и предложения на нефтяном рынке, пишет Financial Times, передает Интерфакс.

В последние месяцы канадские нефтяники сократили капиталовложения, но и на старых инвестициях рост добычи продолжится еще как минимум 18 месяцев.

Канадская ассоциация производителей нефти прогнозирует подъем нефтедобычи на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2017 году и еще на 320 тыс. б/с в 2018 году.

В следующие несколько лет канадская нефтяная отрасль по темпам роста уступит только США, считает старший директор аналитической компании IHS Markit.

Усиление роста производства нефти в Канаде, несмотря на низкие цены, стало возможным, в первую очередь, благодаря нефтяным пескам Альберты - в главной нефтеносной провинции страны сейчас запускаются те проекты, которые планировались, когда нефть стоила $100 за баррель.

"Мы ожидаем роста предложения в этом году и в следующем благодаря решениям, которые принимались 5-6 лет назад", - заявила директор аналитического департамента института энергетических исследований ARC в Калгари Джеки Форрест.

В частности, в этом году начнет работу проект Fort Hills компании Suncor, который на пике должен выйти на 200 тыс. б/с. Как ожидается, Fort Hills будет эксплуатироваться около пяти десятилетий.

Канадская нефть пополняет коммерческие запасы США, вызывая тревогу у трейдеров.

Инвестбанк Goldman Sachs в четверг ухудшил краткосрочные прогнозы цен на нефть WTI из-за роста буровых операций в США и восстановления добычи в Ливии и Нигерии. Трехмесячный прогноз для WTI снижен с $55 до $47,5 за баррель.

ОПЕК может потребоваться более резкое сокращение добычи для ребалансировки рынка, считают аналитики Goldman Дамьен Курвален и Джефф Карри.