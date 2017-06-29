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Премьер Ирака: "ИГИЛ прекратило существование"

 

Возвращение контроля над соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле, где главарь террористической группировки "Исламское государство" объявил о создании "халифата", означает конец существования псевдогосударства террористов, заявил в четверг премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает ТАСС.

"Взрыв боевиками ИГИЛ мечети Ан-Нури и минарета Аль-Хадба и сегодняшнее возвращение их властям - объявление об окончании существования лжегосударства ИГИЛ", - приводит слова аль-Абади его канцелярия. Премьер отметил, что власти Ирака продолжат преследовать и уничтожать боевиков ИГИЛ, пока не останется ни одного террориста в Ираке.

Ожидается, что аль-Абади выступит в ближайшее время с "победной речью" в Западном Мосуле после завершения операции против боевиков ИГ. По имеющейся информации, в городе до сих пор остается порядка 200 боевиков.

Правительственные силы отбили в четверг у ИГИЛ территорию в старой части Мосула, где расположена соборная мечеть Ан-Нури. Там главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади три года назад объявил о создании "халифата", провозгласив Мосул его "столицей". Боевики взорвали культовое сооружение XII века на минувшей неделе, что иракский премьер охарактеризовал как официальное заявление о поражении.

Кампания по выдворению ИГИЛ из Мосула, второго по величине города Ирака и главного оплота террористов, началась в октябре прошлого года. В ней задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.

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