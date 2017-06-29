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Взрыв в центре Донецка: есть убитые и раненые обновлено

 

Взрыв в центре Донецка мог привести к гибели людей, передает Интерфакс.

"Предварительно, по первым данным с места происшествия, есть погибшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь", - сказал источник агентства.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

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Взрыв произошел в центре Донецка, в результате повреждено здание Университета торговли, сообщил журналистам представитель аппарата главы «Донецкой народной республики», передает РИА Новости.

«На бульваре Шевченко в здании Университета торговли… совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека», — заявил представитель администрации главы ДНР.

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