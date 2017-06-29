Подписаться на уведомления
 

Киссинджер на переговорах с Путиным в Кремле

 

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс в четверг, 29 июня.

«На протяжении многих лет Путин и Киссинджер сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются», — отметил официальный представитель Кремля.

О чем разговаривали глава России и бывший госсекретарь, не уточняется.

Ранее в четверг стало известно, что Генри Киссинджер приехал в Москву, чтобы принять участие в ежегодном международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» 30 июня.

В мае сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с бывшим главой Госдепа отношения с Россией и ситуацию в Сирии. В декабре 2016-го газета Bild писала, что он разработает для американского лидера план по нормализации отношений с Москвой.

93-летний Генри Киссинджер — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. В 1969-1975 годах он занимал пост советника по национальной безопасности США, а с 1973 по 1977 год возглавлял Государственный департамент. Киссинджер считается инициатором политики «разрядки» в отношениях Соединенных Штатов и Советского Союза. В 1973-м дипломат был удостоен Нобелевской премии мира.

974 просмотров


Старости
Полиция задержала водителя, сбившего спортсменку
Полиция задержала водителя, сбившего спортсменку фото; видео; обновлено 18:20
Наша погода
Сегодня 38° / 24°
30 Июн 32° / 23°
1 Июл 32° / 22°
2 Июл 36° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9408 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Иранское телевидение распространило фотографии мертвого главаря ИГИЛ фото
Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами заявление министра
В Сальяне на детей упал бак с водой
Киссинджер на переговорах с Путиным в Кремле
Взрыв в центре Донецка: есть убитые и раненые обновлено
Премьер Ирака: "ИГИЛ прекратило существование"
Канадская нефть грозит сорвать планы ОПЕК
BHP Billiton признала ошибкой инвестиции в сланцевую нефть США
Эмир Дубая обратился к Катару в стихах собственного сочинения
Часть Баку останется без газа
Нефть дорожает шестую сессию подряд обновлено
Новый удар США по Сирии погибли гражданские
Трамп обозвал двух телеведущих
Серверы Apple не работают почти двое суток
"Коалиция пистолетов" победила на выборах в Косово
МИД России об угрозах США в адрес Дамаска
Азербайджанец назначен помощником Мустафы Джемилева
Премьер Индии осудил убийства мусульман
Встреча военных разведчиков Турции и Азербайджана
Booking перестала бронировать отели в Карабахе
Bakcell провела соревнования, посвященные Дню армии фото
Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп поздравил Ильхама Алиева
Брейвик пожаловался на Норвегию
Убившие азербайджанца нацисты получили 54 года тюрьмы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться