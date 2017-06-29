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Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами заявление министра

 

Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами для урегулирования кризиса политическим путем, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани, передает РИА Новости.

"Катар пытается положить конец нынешнему кризису. Катар хочет сесть за стол переговоров с нашими соседями, чтобы обсудить все вопросы по региональной безопасности и стабильности", — сказал он.

Глава МИД Катара отметил, что в ходе своего пребывания в Вашингтоне провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудил "перспективы политического разрешения конфликта".

По его словам, Тиллерсон заявил, что требования, выдвинутые Катару арабскими странами, "сложно реализовать".

Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани подчеркнул, что Доха не видит другого способа урегулирования кризиса "кроме как политическим путем".

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