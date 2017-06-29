Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G-20 в Гамбурге. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе … с президентом России Путиным", — сказал Макмастер, добавив, что американский президент также намерен провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Великобритании Терезой Мэй, главой камбина Японии Синдзо Абе, председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

В то же время представитель Белого дома отметил, что повестка переговоров Трампа с Путиным пока не выработана, она, как и формат встречи, находится на стадии подготовки.