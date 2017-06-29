В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершились следственные мероприятия по уголовному делу в отношении Рашадата Агаева по прозвищу «Омар», принимавшем участие в вооруженных группировках на территории Пакистана. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, председательствовал на процессе судья Азад Меджидов.

Согласно обвинению, Рашадат Агаев был одним из членов террористической группировки, планировавшей террористические акты в Баку в преддверии песенного конкурса «Евровидение».

В 2005 году Рашадат Агаев взял прозвище «Омар» и отправился за религиозным образованием в Дамаск. В 2006 году он сначала отправился в Афганистан, а затем в Пакистан, где участвовал в «джихаде».

В составе террористической группировки «Талибан» он до апреля 2008 года воевал против сил международной коалиции. В 2008 году он вернулся в Азербайджан, где примкнул к группировке, которая планировала нападения на здания правоохранительных органов и хотела устроить теракт в преддверии песенного конкурса «Евровидение».

В своих показания Рашадат Агаев опроверг все выдвинутые против него обвинения. Он признался, что хоть и учился в 2005-2006 годах в Сирии, но не проходил там боевую подготовку. Будучи в Пакистане, Агаев был ранен в ногу во время атаки американского беспилотника, и после лечения вернулся в Азербайджан.

Напомним, что ЦРУ регулярно атаковало лагеря боевиков в Афганистане и Пакистане беспилотниками Predator. По всей видимости Рашадат Агаев был ранен во время одной из таких атак.

«Эльмир Нуралиев сказал мне, что Вугар Падаров (был убит во время спецоперации МНБ - ред.) назначен амиром Дагестана и предложил присягнуть ему, но я отказался. После этого меня не посвящали в планы группы. Я также ничего не знал о планах в преддверии «Евровидения»», - сказал он.