Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фото своих детей, которые появились на свет в начале июня, сообщает The Sun.
So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ pic.twitter.com/FIY11aWQm9— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 29 июня 2017 г.
После проигрыша Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций чилийцам Роналду объявил, что стал отцом близнецов, поэтому покидает расположение сборной.
Кто мать сына и дочки — неизвестно. Как сообщает издание, футболист прибегнул к услугам суррогатного материнства. Детей ему родила женщина в США. Известно, что новорождённых назвали Ева и Матеу.
Отметим, что Роналду уже воспитывает семилетнего сына — Криштиану-младшего.