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Криштиану Роналду показал своих новорожденных близнецов фото

 

Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фото своих детей, которые появились на свет в начале июня, сообщает The Sun.

После проигрыша Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций чилийцам Роналду объявил, что стал отцом близнецов, поэтому покидает расположение сборной.

Кто мать сына и дочки — неизвестно. Как сообщает издание, футболист прибегнул к услугам суррогатного материнства. Детей ему родила женщина в США. Известно, что новорождённых назвали Ева и Матеу.

Отметим, что Роналду уже воспитывает семилетнего сына — Криштиану-младшего.

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