Сенат США единогласно проголосовал за новые антироссийские санкции

Члены Сената США единогласно проголосовали за проект закона о новых антироссийских санкциях. В документ внесли небольшие изменения, на которых настаивали в нижней палате конгресса, передает Life.

Как сообщалось ранее, нынешняя редакция закона не только продлит санкции в отношении России, но и оставит за конгрессменами последнее слово, если глава Белого дома вдруг попытается ослабить их.

Голосование по законопроекту заняло несколько больше времени, чем ожидалось, из-за отсутствия единодушия среди сенаторов. Это дало повод демократам обвинить республиканцев в намеренном затягивании принятия документа после слов Дональда Трампа, что США не должны быть столь жёсткими по отношению к России.

Впрочем, некоторые представители Республиканской партии — например, Боб Коркер — также обвинили коллег в нерешительности и заявили, что те, кто мешает утвердить документ, — друзья России.