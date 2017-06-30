В сербском городке Лучани состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между футбольными клубами «Младость» (Сербия) и «Интер» (Азербайджан).

Игра завершилась разгромной победой бакинского клуба со счетом 3:0.

«Дубль» в этой игре сделал румынский защитник «Интера» Адриан Скарлатаке. Оба гола он забил со штрафных. Скарлатаке отличился на 23-й и 41-й минутах.

Точку в матче великолепным ударом поставил Рауф Алиев, забивший на 75-й минуте.

Отметим, что в стартовом составе «Интера» на этот матч вышли аж девять азербайджанских футболистов.

Ответная игра состоится 6 июля на стадионе «Далга Арена».

Победитель этой пары во втором раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Фола» (Люксембург) — «Милсами» (Молдова). В первой игре команда из Люксембурга победила дома со счетом 2:1.