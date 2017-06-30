Подписаться на уведомления
 

В Украине россиянку приговорили к 11 годам тюрьмы

 

Киевский районный суд Харькова вынес приговор гражданке России, которая обвинялась в пособничестве сепаратистам «ДНР». Лариса Чубарова, известная под позывным «Тереза», проведёт в заключении 11 лет. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Life.

«Работники СБУ собрали доказательства непосредственного участия подозреваемой в допросах пленных — как мирных местных жителей, так и военных ВСУ», — сообщили в прокуратуре.

Женщину задержали в апреле 2015 года по подозрению в организации взрывов в Харькове. По словам представителей СБУ, Чубарова также принимала участие в организации «Антимайдана» и ряда других протестных акций, направленных против киевской власти в 2014 году.

390 просмотров


Старости
Полиция задержала водителя, сбившего спортсменку
Полиция задержала водителя, сбившего спортсменку фото; видео; обновлено 18:20
Наша погода
Сегодня 32° / 24°
1 Июл 31° / 22°
2 Июл 36° / 24°
3 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9408 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Азербайджан в четвертый раз громит Европу на ее поле
В Украине россиянку приговорили к 11 годам тюрьмы
Трамп объявил о новой программе по добыче нефти и газа в США
Бакинский «Интер» одержал крупную победу в Сербии Лига Европы; видео
Сенат США единогласно проголосовал за новые антироссийские санкции
Криштиану Роналду показал своих новорожденных близнецов фото
Армянин пытался протаранить толпу мусульман в Париже
Рашадат Агаев: «Американский Predator ранил меня в Пакистане» Эксклюзив
«Зиря» победно дебютировала в Лиге Европы видео
Трамп проведет переговоры с Путиным Заявление Белого дома
Иранское телевидение распространило фотографии мертвого главаря ИГИЛ фото
Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами заявление министра
В Сальяне на детей упал бак с водой
Киссинджер на переговорах с Путиным в Кремле
Взрыв в центре Донецка: есть убитые и раненые обновлено
Премьер Ирака: "ИГИЛ прекратило существование"
Канадская нефть грозит сорвать планы ОПЕК
BHP Billiton признала ошибкой инвестиции в сланцевую нефть США
Эмир Дубая обратился к Катару в стихах собственного сочинения
Часть Баку останется без газа
Нефть дорожает шестую сессию подряд обновлено
Новый удар США по Сирии погибли гражданские
Трамп обозвал двух телеведущих
Серверы Apple не работают почти двое суток
"Коалиция пистолетов" победила на выборах в Косово
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться