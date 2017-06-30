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Азербайджан в четвертый раз громит Европу на ее поле

Автор: Отдел спорта 

Крупная победа бакинского «Интера» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Младости» (3:0) стала четверым подобным успехом азербайджанских клубов в гостевых играх еврокубков.

Ранее с разницей в три мяча и более азербайджанские клубы выигрывали лишь трижды. Причем самая первая победа была одержана благодаря техническому поражению (0:3), присужденному австрийскому «Брегенцу» в противостоянии с «Хазар Университети» (так раньше назывался футбольный клуб «Интер») в Кубке Интертото-2004.

На футбольном поле первую выездную разгромную победу одержал «Карабах». В Лиге Европы сезона 2011/12 агдамцы победили на выезде литовскую «Бангу» со счетом 4:0.

Третья крупная победа в чужих стенах опять-таки в активе «Интера», который в Лиге Европы-2012/13 разгромил эстонский «Транс» - 5:0.

И вот теперь «Интер» одержал свою третью крупную победу и четвертую в истории Азербайджана за 23 года выступлений в еврокубках.

Что касается домашних крупных побед, то их было больше – восемь. Начало положил «Шамкир», который в Лиге чемпионов-2000/01 победил латвийский «Сконто» со счетом 4:1. Правда, для первого разгромного выигрыша чемпиону Азербайджана понадобилось 120 минут, ибо основное время матча завершилось со счетом 2:1.

Второй домашней крупной победы пришлось ждать 10 лет. А с 2010 года азербайджанские клубы при своих зрителях учинили соперникам семь разгромов. Пять из них на счету «Карабаха», по одному – у «Нефтчи» и «Габалы». Примечательно, что «Интер», так удачно играющий на выезде, ни разу не выиграл крупно дома.

Последние домашние разгромные победы наши команды одержали в прошлом году. В Лиге Европы «Габала» не оставила шансов грузинской «Самтредиа» (5:1), которой скоро предстоит играть против «Карабаха» в Лиге чемпионов, а команда Гурбана Гурбанова крупно обыграла шведский «Гетеборг» (3:0).

Таким образом, на данный момент в активе азербайджанских клубов в еврокубках восемь домашних крупных побед и четыре гостевые.

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Азербайджан в четвертый раз громит Европу на ее поле
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