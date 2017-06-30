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В Баку пропала 84-летняя женщина

 

В Баку пропала 84-летняя женщина. Как сообщает АПА, в полицию поступила информация о пропаже без вести жительницы Ясамальского района Зейналовой Насибы Мехди гызы (1933 г.р.).

На основании поступившей информации ведутся поиски.  

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