Первый азербайджанский турист в Северной Корее

Первые российские туристы отправятся в пятницу на теплоходе по новому направлению между Владивостоком и северокорейским Раджином, передают российские СМИ.

Примечательно, что в составе группы туристов присутствует и гражданин Азербайджана, которому уже разрешили въезд на территорию КНДР.

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Сообщалось, что российские туристы смогут поехать в КНДР на теплоходе из Владивостока с 30 июня, путевка будет стоить 27 тысяч рублей за пять дней. Теплоходом во Владивосток уже прибывали китайские туристы из Хуньчуня, также на родину возвращались северокорейские рабочие.

"Сегодня мы везем первую группу российских туристов – несколько человек. Они оплатили путевку, экскурсии, проживание, питание и страховку. Следующая группа в составе примерно шести человек планируется на тур 14-20 июля. В их числе поедут гражданин Белоруссии и Азербайджана, первому уже подтвердили возможность въезда в КНДР, по второму решения еще ждем", — рассказал представитель турфирмы.