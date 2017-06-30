Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков готовит силовой захват власти. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, видео доступно на YouTube.

«Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром. Ведь не секрет, что без визы Авакова правительство решение не принимает. Кроме того, он является «смотрящим» над министрами, которые работают от «Народного фронта», — заявил Лещенко.

Он добавил, что вокруг Авакова сформировалась готовая к прямым действиям «полукриминальная группировка». «Это и Антон Геращенко, который в теле- или радиоэфире все про всех знает. Шкиряк также входит в команду. Он ведет более публичную деятельность. Кроме этого, у Авакова есть силовое подразделение. Это Илья Кива, Евгений Дейдей — оба ранее судимы», — сказал парламентарий.

Лещенко подчеркнул, что среди соратников Авакова также числятся криминальный авторитет Саша Браслет, бизнесмен и политик Игорь Котвицкий.