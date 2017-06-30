Парламент Германии одобрил однополые браки

Бундестаг большинством голосов одобрил законопроект об однополых браках.

Документ, в числе прочих, поддержал Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), ранее выступавший против полного и равноправного признания однополых браков.

Однако ситуация изменилась после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель 26 июня объявила, что депутатам ее фракции ХДС/ХСС следует голосовать «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией.

Сама Меркель при этом проголосовала против законопроекта.