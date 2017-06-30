Турецкая армия готовится войти в Сирию

Семь тысяч турецких военнослужащих на границе с Сирией находятся в полной боевой готовности, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как ожидается, в ближайшие дни ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) начнут совместные операции по очистке сирийского города Африн на севере страны от отрядов YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

О точной дате начала военных операций ВС Турции и ССА на территории Сирии не сообщается.

Начиная с 21 июня этого года Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.