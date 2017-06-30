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Хабаровский подросток «штрафовал» магазины за незаконную продажу сигарет

 

Прокуратура Вяземского района Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении подростка, который под видом сотрудника Роспотребнадзора «штрафовал» продавцов магазинов за продажу сигарет своему несовершеннолетнему приятелю, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По версии следствия, в феврале несовершеннолетний обвиняемый просил своего знакомого ровесника покупать сигареты в магазинах Вяземского района, а сразу после покупки заходил в магазин, представлялся сотрудником Роспотребнадзора, показывал паспорт несовершеннолетнего покупателя и сообщал продавцам о «грозящем» им штрафе от 30 тысяч до 80 тысяч рублей за продажу табака детям.

Затем обвиняемый делал вид, что составляет акт проверки, после чего предлагал продавцам оплатить штраф на месте в значительно меньшей сумме — от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, продавцы отдавали обвиняемому деньги, сообщает прокуратура.

«В ходе предварительного расследования установлены и подтверждены девять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Мошенничество» и направила дело в суд. Максимальное наказание по статье пять лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

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