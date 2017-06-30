Китай возмущен планами США

Последние действия США, включая планы по продаже оружия Тайваню и введение санкций против китайских компаний, подорвут двусторонние отношения. Об этом заявил посол КНР в США Цуй Тянькай, выступая перед журналистами на приеме в Вашингтоне, передает Reuters.

Он отметил, что эти действия противоречат духу саммита президентов США и КНР во Флориде и подрывают доверие.

Ранее Госдеп США сообщил о планах продать Тайваню оружие на $1,42 млрд. В Госдепе отметили, что продажа вооружения демонстрирует поддержку США «способности Тайваня сохранять достаточную способность к самообороне». При этом было подчеркнуто, что это не отменяет приверженности США политике «единого Китая».

