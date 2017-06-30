В России осудили насильника Ахеяна

В Волгограде суд приговорил к 14,5 года заключения в колонии строгого режима серийного насильника Армани Ахеяна, пишут российские СМИ.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, 41-летний Ахеян признан виновным в совершении восьми эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством), а также угроза убийством (ст. 119 УК РФ).
«Установлено, что с декабря 2015 года по апрель 2016 года Ахеян в подъездах домов нападал на местных жительниц и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом отверткой или ножом. Жертвами преступника стали девять молодых женщин в возрасте от 16 до 27 лет».