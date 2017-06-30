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В Грузии роуминг выгоднее с Nar

 

В связи с наступлением лета и ростом коммуникационных потребностей Nar представил выгодные пакеты «Отпуск» для абонентов, пользующихся услугами международного роуминга. Интернет в роуминге еще выгоднее особенно для тех, кто путешествует в соседние страны. К примеру, благодаря новым интернет-пакетам пользователи чувствуют себя как дома, даже находясь в Тбилиси или Батуми, и больше не ищут точки доступа Wi-Fi во время путешествий. Путешествовать в Грузию очень удобно и экономично, заказав один из пакетов «Отпуск» от Nar.

В рамках данного предложения цена за пакеты «Отпуск-2» (200 Мб) и «Отпуск-5» (600 Мб) составляет всего лишь 2 AZN и 5 AZN соответственно.

Кампания «Отпуск», также охватывающая такие страны, как США, Израиль, Украина, Грузия, Иран, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, действительна до 30 сентября 2017 года. Чтобы воспользоваться данным предложением, нужно всего лишь набрать код *777#102#YES для подключения к пакету «Отпуск-2» или *777#105#YES для подключения к пакету «Отпуск-5».  Для проверки остатка трафика в рамках используемого пакета достаточно набрать *777#20#YES.

Более подробную информацию об услугах роуминга и тарифах оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6 000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллиона абонентов. 

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