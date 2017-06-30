В России хотят заселить Дальний Восток мигрантами

МВД России хочет отправить мигрантов на Дальний Восток. Как сообщает Meduza, российское ведомство подготовило концепцию миграционной политики до 2020 года, в которой описано создание механизма для стимулирования переселения иммигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион.

Такие меры, по замыслу авторов документа, необходимы, поскольку в указанных регионах недостаточно трудоспособного населения и «неблагоприятная» демографическая ситуация. На Дальний Восток предложено переселять и внутренних трудовых мигрантов.

Помимо этого МВД предлагает улучшить инфраструктуру для адаптации мигрантов. В частности, планируется создать специальный телеканал, который будет заниматься просвещением.