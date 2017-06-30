Баку в пятерке любимых мест российских туристов

Российский сервис путешествий Туту.ру проанализировал все оформленные авиабилеты с вылетом с 1 января по 31 июня 2017 года и определил предпочтения пассажиров. Согласно анализу, Азербайджан оказался одним из самых востребованных заграничных авиамаршрутов для россиян, сообщает haqqin.az.

В топ-10 также попали Молдавия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Германия, Грузия и Киргизия.

Баку также вошел в топ-5 самых популярных авианаправлений. Помимо Баку сюда вошли Кишинев, Минск, Ереван и Тбилиси.

В сегменте дальнего зарубежья наибольшим спросом среди россиян пользовались авиабилеты в Израиль и Турцию.

Портал сообщает, что средние цены на полеты в ближнее и дальнее зарубежье снизились в среднем на 18%.

Отметим, что Tutu.ru (Туту.ру) — сервис путешествий №1 в России, где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели и экскурсии.