Подписаться на уведомления
 

Баку в пятерке любимых мест российских туристов

Автор: Отдел информации 

Российский сервис путешествий Туту.ру проанализировал все оформленные авиабилеты с вылетом с 1 января по 31 июня 2017 года и определил предпочтения пассажиров. Согласно анализу, Азербайджан оказался одним из самых востребованных заграничных авиамаршрутов для россиян, сообщает haqqin.az.

В топ-10 также попали Молдавия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Германия, Грузия и Киргизия.

Баку также вошел в топ-5 самых популярных авианаправлений. Помимо Баку сюда вошли Кишинев, Минск, Ереван и Тбилиси.

В сегменте дальнего зарубежья наибольшим спросом среди россиян пользовались авиабилеты в Израиль и Турцию.

Портал сообщает, что средние цены на полеты в ближнее и дальнее зарубежье снизились в среднем на 18%.

Отметим, что Tutu.ru (Туту.ру)  сервис путешествий №1 в России, где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели и экскурсии. 

515 просмотров


Старости
Иранское телевидение распространило фотографии мертвого главаря ИГИЛ
Иранское телевидение распространило фотографии мертвого главаря ИГИЛ фото
Наша погода
Сегодня 31° / 24°
1 Июл 31° / 22°
2 Июл 36° / 24°
3 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Завтра в Баку будет ветрено
Самир Шарифов об увеличении внешнего долга Азербайджана
Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Пограничники спасли тонущих рыбаков
Баку в пятерке любимых мест российских туристов
Правительству надо готовиться к большим переменам наша аналитика
В России хотят заселить Дальний Восток мигрантами
В Грузии роуминг выгоднее с Nar
В России осудили насильника Ахеяна
Налбандян допустил встречу с Мамедъяровым
10-летнего мальчика нашли повешенным в Уджаре
Китай возмущен планами США
Хабаровский подросток «штрафовал» магазины за незаконную продажу сигарет
Турецкая армия готовится войти в Сирию
В Азербайджане задержали бывшего кандидата в депутаты
Парламент Германии одобрил однополые браки
Боевики напали на ливанских военных
Австралия создала первую военную кибердивизию
Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота
Первый азербайджанский турист в Северной Корее
В Баку пропала 84-летняя женщина
Закир Гасанов на встрече НАТО фото
Найдена причина вымирания пчел
Вице-президент США летит в Грузию
Трамп решил обеспечить Украину углем
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться