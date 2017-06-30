Пограничники спасли тонущих рыбаков

29 июня примерно в 13:30 сторожевой корабль береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) вышел в море, зарегистрировавшись на рейд в Говсан. В это время поступила информация о том, что в результате повреждения рыболовецкой лодки два человека начали тонуть, говорится в сообщении пресс-центра ГПС.

В результате проведенных мероприятий спасены рыбаки — жители поселка Тюркан Хазарского района Баку братья Гулиев Сейфулла Амрулла оглу (1977 г.р.) и Гулиев Хейрулла Амрулла оглу (1974 г.р.).

Рыбакам была оказана первая медицинская помощь. Принадлежащая им лодка отбуксирована на берег.