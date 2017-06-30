Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Официальный Баку готов к проведению встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал haqqin.az официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию о возможной встрече министров иностранных дел.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ во время последнего визита в регион выступили с предложением о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Мы выразили согласие и готовность в отношении данного предложения», - сказал Х.Гаджиев.

Он отметил, что в совместном заявлении после встречи президентов в Санкт-Петербурге была закреплена необходимость проведения субстантивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Глава пресс-службы МИД подчеркнул, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности приступить к субстантивным переговорам.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что готов к субстантивным переговорам по скорейшему урегулированию нагорно-карабахского конфликта и изменению недопустимого и неустойчивого статус-кво», - отметил Х.Гаджиев.

Напомним, ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил о том, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении могут провести в июле встречу в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.