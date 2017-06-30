Удивительным образом совпали два события, которые сильно отразились на российской экономике. Правда, эти катаклизмы не могут непосредственно повлиять на азербайджанскую экономику из-за слабости его фондового рынка. Но косвенным образом они все же могут привести к шоковым последствиям и в нашей экономике, так как северный сосед является одним из крупнейших наших внешнеторговых партнеров. Поэтому к ним надо быть готовым.

Что же это за события?

12 июня во многих городах России на улицы вышли тысячи граждан, протестующих против коррупции. Почти одновременно американский сенат ужесточил санкции против России, сразу после чего основные индексы на Московской бирже ощутимо упали. Причем, упали акции таких крупнейших добывающих, металлургических и топливно-энергетических компаний, как «Сургутнефтегаз», «Мечел», «РусАл» и «Лукойл». Но возглавили падение акции госбанков, для которых в новом санкционном пакете предусмотрены более жесткие ограничения на валютные кредиты - максимальный срок займов сокращен с 30 до 14 дней.

И что при этом особенно настораживает - всероссийские манифестации практически никак не отразились на фондовом рынке, а сообщение об ужесточении санкций сразу обвалило рынок. Значит, фондовые рынки страны, являющиеся самым чувствительным индикатором на любые раздражители, на внутренние катаклизмы практически не реагируют и зависят всецело от внешних факторов.

Причем, как считают российские эксперты, уничтожение рынка страны происходит на фоне самого мощного подъема в истории мирового фондового рынка. То есть в момент фиксации очередного дна в России глобальные рынки устанавливают новые рекорды стоимости. А это подводит к мнению о том, что российский финансовый рынок подрывается сразу с двух сторон – с внутренней и внешней, причем, эффект второго фактора намного сильнее. Во всяком случае, пока.

Названное совпадение не осталось незамеченным. Если до вчерашнего дня российские экономисты были разделены на два противоборствующих лагеря либералов и патриотов, то после указанных событий первые уже значительно сдали свои позиции. И, напротив, патриоты сегодня полностью захватили лидерство в этом противоборстве. И это тоже не случайно.

Получается странная картина. Усиливаются антироссийские санкции извне, а внутри страны придерживающийся ультралиберальных взглядов финансовый блок правительства под решительным возражением патриотов надеется, что рынок сам утрясет ситуацию.

На этом фоне громкие протесты патриотов находят все большее понимание общественности. Так, патриотам непонятно, как на фоне ужесточающихся американских санкций Россия в апреле могла увеличить инвестиции в гособлигации США до 104,9 млрд. долларов против 86,1 млрд. долларов в декабре 2016 года.

Конечно, такой факт не может не вызывать недоумение у простых россиян. Им невдомек, как во время углубляющегося экономического кризиса ощутимую часть доходов от продажи углеводородов государство вкладывает в американские гособлигации. То есть вместо инвестирования собственной экономики, оно вкладывает миллиарды долларов для развития американской экономики. Такие действия либералов тоже нетрудно понять. Обстоятельства показывают, что либеральная Москва делает ставку не на собственную экономику, а на добрую волю Вашингтона. А российские финансовые тузы, похоже, уже начинают упаковывать чемоданы перед большой бурей.

Ставка либералов бита

А ведь до недавнего Петербургского международного экономического форума либералы категорически возражали против альтернативных взглядов по выходу экономики из кризисной ситуации. Они не видели отдачи от экономических реформ, отдавая предпочтение реформам, направленным на оптимизацию госуправления, верховенству законов, приватизации государственных активов и т.д. А пока надо привлекать иностранные инвестиции, чтобы как-то удержать экономику на плаву. Мол, с решением данных проблем автоматически найдут решение и такие больные для общества проблемы, как коррупция, а рыночные законы сделают свое дело. С их выводами можно и нужно согласиться. В принципе против этого не возражают и патриоты.

Но экономику творят живые люди, уже почти тридцать лет о верховенстве законов и создании рыночной экономики говорят на всех уровнях. Сколько еще этим людям надо ждать, чтобы увидеть результаты своих трудов. И последние санкции абсолютно ясно показали, что эта ставка либералов уже бита окончательно – инвестициям не бывать. На фондовом рынке произошел настоящий обвал, почуяв неладное, инвесторы бросились сбывать ценные бумаги. Причем, основная доля продаж пришлась на иностранных инвесторов, которых любые вести об ужесточении антироссийских акций заставляют сильно нервничать. А это всегда приводит к нежелательным последствиям.

Дополнительное давление на российские активы оказало и ощутимое снижение в последнее время мировых цен на нефть, которые по многим прогнозам, в обозримой перспективе будут скорее продолжать снижаться, чем расти. Во всяком случае, о возможном ощутимом и устойчивом росте нефтяных цен уже перестали говорить. Даже усилия стран членов нефтяной картели и вне этой организации не могут остановить этот процесс. На мировом рынке сохраняются большие и невостребованные запасы нефти, что вновь вынуждает трейдеров активно использовать для хранения нефти старые супертанкеры. Но уже стоящие на якоре в Юго-Восточной Азии, а не в Персидском заливе, как это было до решения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Кстати, немалую роль в снижении мировых цен на нефть играет и американский доллар, продолжающийся рост которого также бьет по стоимости бочки.

Еще неясно, как себя ведет на этом фоне азербайджанская компания SOCAR Treading, в целом успешно проявляющая себя на мировом рынке. Но России и в этом отношении явно не везет. Дело в том, что трейдеры используют старые танкеры не случайно. Цены на нефть с немедленной поставкой сейчас ниже цен на фьючерсные контракты с поставкой в будущем, что создает на рынке ситуацию так называемого «контанго».

Так, цены на нефть сорта Brent упали с конца мая более чем на 13% - ниже 46 долларов за баррель. А цена фьючерсов на этот же сорт, но с поставкой в конце года дороже на 1,5 доллара за бочку. Поэтому трейдеры за бесценок арендуют старые танкеры, чтобы продать свою сырую нефть в конце года, когда цена на нее подрастет.

А российская нефть доставляется зарубежным потребителям по трубопроводам, а не танкерами, что лишает страну возможности «танкерного маневра». Правда, азербайджанская нефть тоже транспортируется по трубопроводам, но только до морских терминалов на побережье Черного и Средиземного морей. Далее эту нефть SOCAR доставляет адресатам танкерами. А Россия доставляет основную часть своей нефти поставщикам в Европе и Китае по трубопроводам.

Что же получается?

Если не брать в расчет газ, у России всего два реальных крупных источника привлечения финансовых средств – инвестиции и нефть. Но путь инвестициям, как мы уже отмечали выше, сильно ограничивают санкции, которые в их отношении все больше усиливают США и Евросоюз. И беды страны не ограничиваются только этим фактором. Как назло начали падать и цены на нефть. Причем, США стоят у истоков как экономических санкций, так и падения нефтяных цен. Первый фактор виден невооруженным взглядом – Белый Дом открыто принуждает к этому и Европу, которой в целом намного выгоднее развивать сотрудничество с Москвой.

Для снижения нефтяных цен США пришлось даже пойти наперекор своей же десятилетиями проводимой политике ограничения собственной нефтедобычи. А этот фактор лишний раз подтверждает утверждение многих экспертов о том, что все силы Вашингтона направлены на подавление российской экономики. Удается ли это Вашингтону, показывает сама жизнь. Низкие цены нужны американским нефтяникам для вытеснения конкурентов с мировых рынков, когда эта цель будет достигнута, цены можно будет и поднять. А кто является главным конкурентом США, думается, объяснять не надо. И экономика этого главного конкурента одна из наиболее чувствительных к изменениям нефтяных цен.

Кто-то может возразить, мол, низкий курс рубля выгоден и российским производителям, ориентированным на экспорт, в том числе и нефтяникам. Они продают свою продукцию за валюту, а платят зарплату, производят прочие операции в стране в рублях. Но для всей экономики ослабление рубля, безусловно, негативный фактор, тем более что России, как и Азербайджану, практически нечего экспортировать кроме нефти.

Но это же можно сказать и о других крупных нефтепроизводителях.

К примеру, сильную конкуренцию Вашингтону могли составить и богатые нефтью страны Персидского залива. Но в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп ясно дал понять арабским шейхам, что все эти игры направлены не против них. Азербайджан и другие постсоветские нефтяные страны тоже не могут представлять интереса для Вашингтона в этой битве гигантов. В целом остальные страны остаются вне большой игры, хотя слабая их экономика будет остро реагировать на любые события в разворачивающейся битве.

К тому же, в отличие от арабских стран, Азербайджану США никаких компенсаций и гарантий не обещают. Поэтому правительству уже сегодня надо готовиться к возможным большим переменам на мировом рынке. И не только нефтяном.

Удар по рублю

Тотальное давление на российскую экономику извне, безусловно, отразится и на курсе рубля, который за последние дни снизился уже процентов на десять. А как остро реагирует наш манат на падение валюты северного соседа мы уже видели в недалеком прошлом. Рассуждения наших главных финансистов и банкиров в тот период сводились к тому, что манат не столько зависит от цен на нефть, сколько от колебаний курса валют основных партнеров, и в первую очередь рубля.

Падение рубля приведет к снижению цен на местном рынке, что повлечет за собой наводнение азербайджанского рынка подешевевшими российскими товарами. Сможет ли наша экономика выдержать такое давление – очень сомнительно. Особенно, если американо-российский конфликт затянется, а экономические реформы в Азербайджане начнут буксовать.

Стоит отметить еще одну опасную особенность нынешних санкций США в отношении России. Предыдущие санкции распространялись на госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства не запрещалось, чем успешно пользовались иностранные спекулятивные банки и фонды. Они приобрели за последние полтора года облигаций федерального займа на 734 млрд. рублей, покрыв, таким образом, 84% дефицита бюджета этой страны. А теперь посыл США становится все очевиднее. Чтобы полностью осознать опасность, достаточно вспомнить, что у иностранцев сегодня долги правительства на 1,8 трлн. рублей, или около трети фондового рынка.

Эти колоссальные долларовые инвестиции еще недавно привели на российский финансовый рынок валюту, когда иссяк поток нефтедолларов. Именно это обстоятельство позволило рублю какое-то время укрепляться «в отрыве» от нефти. Теперь же именно исход иностранцев из облигаций станет причиной падения рубля.

По некоторым прогнозам, даже при нефти по 50 долларов за баррель справедливый курс будет колебаться в пределах 70-73 рубля за доллар, а при текущих низких ценах на нефть и вовсе приблизится к 80 рублям. В выигрыше останутся Минфин, экспортеры, а проиграют все остальные, в том числе население. Все это грозит России вновь скатиться в 2014 год. И вся политика главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, направленная на таргет инфляции, будет сведена на нет. России останется оставшаяся без денег и ослабленная реальная экономика, растерянный реальный располагаемый доход населения. И на этот раз будет куда сложнее одолеть надвигающийся новый экономический кризис. Тут уже точно ей не помогут монетарные рассуждения и инструменты.

Подводя итоги…

Можно сказать, что «американец», как все чаще называют доллар в США и ряде других стран, давит российскую экономику, и в частности ее рубль, со всех сторон. И давит открыто, мощно. Многие эксперты, в том числе и американские, ранее говорили о необходимости «удешевления» этого «американца». И резон в их рассуждениях был – дешевый доллар будет способствовать росту экспорта, а также облегчит внешние долги США, выраженные в астрономических суммах. Но в Вашингтоне, видимо, еще не спешат с таким шагом.

В первую очередь американцы решили, по всей видимости, покончить с российской экономикой и рублем. А уже потом, обезопасив тылы, перейти в мощное нападение на всю мировую экономику путем ослабления доллара. И тогда уже Вашингтон станет полновластным хозяином мировой экономики. А это уже приведет к окончательной гегемонии США во всех сферах.

Мы не претендуем на абсолютную верность наших рассуждений и прогнозов. Но ход происходящих глобальных событий все же заставляет всерьез об этом подумать. Это касается и азербайджанской экономики. Поэтому экономика Азербайджана должна быть готова к любому развитию ситуации. Ей надо учитывать возможные ходы внешних игроков, особенно крупного масштаба, чтобы как-то нивелировать их воздействия на внутреннюю ситуацию.