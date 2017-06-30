Самир Шарифов об увеличении внешнего долга Азербайджана

Увеличение внешнего долга страны в связи с реструктуризацией зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не повлияет на международные рейтинги страны, сказал в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

«В связи с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана правительство планирует выпустить облигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Это увеличит внешний долг страны, но не окажет отрицательного влияния на международные рейтинги Азербайджана», - сказал министр.