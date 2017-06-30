Александр Лапшин в ходе сегодняшнего судебного заседания, отвечая на вопросы, сказал, что дважды посещал оккупированные азербайджанские территории, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Я не признаю себя виновным. Я совершал туристические поездки (на оккупированные территории Азербайджана – Нагорный Карабах). Более подробную информацию о карабахском конфликте я получил из материалов обвинительного акта», — сказал А.Лапшин в пятницу в ходе заседания в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

На заседании Лапшин признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

«В своем блоге я делился только туристическими впечатлениями, и это не были политические публикации. Я был в Карабахе два раза и не имел никаких контактов с местными должностными лицами», — отметил блогер.

Судебный процесс начался с того, что был зачитан обвинительный акт. В нем отмечается, что в 2011-2016 годах блогер неоднократно посещал оккупированные территории Азербайджана.

Процесс будет продолжен 3 июля.

* * *14:19

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу блогера Александра Лапшина, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Председательствует на процессе судья Аловсат Аббасов.

Отметим, что гражданин нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).