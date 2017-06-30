Молния ударила в два самолета на подлете к Москве

Два пассажирских самолета были повреждены молнией на подлете к Москве, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

"По докладу накануне днем поражение разрядом атмосферного электричества получил самолет "Боинг", направлявшийся из Астрахани во "Внуково", и "Аэробус", возвращавшийся из Праги в "Шереметьево". Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал", - сказал источник.

Он сообщил, что на внешней стороне фюзеляжей после приземления обнаружены следы поражения.

"На одном из самолетов оплавились несколько заклепок на обшивке фюзеляжа, на другом обнаружены повреждения на одном из стабилизаторов и обтекателей", - сказал источник.