ООН выступила в защиту протестующих в Венесуэле

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал власти охваченной протестами Венесуэлы уважать Конституцию страны и право жителей на собрание.

«Мы призываем все ветви власти Венесуэлы уважать конституцию и верховенство права, а правительство — обеспечить и гарантировать право на свободу мирного собрания и свободу выражения мнения», — заявил он.

В свою очередь жителей Венесуэлы он призвал использовать только мирные пути для выражения мнения, а все стороны противостояния — отказаться от насилия в отношении оппонентов.

Кроме того, управление ООН выразило беспокойство сообщениями об убийствах мирных граждан во время демонстраций, обысках в домах без ордеров и задержаниях людей для того, чтобы не дать им принять участие в акциях протеста.

Антиправительственные выступления начались в Венесуэле в начале апреля. Поводом для массовых акций протеста послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За три месяца в столкновениях на улицах страны погибли не менее 75 человек, пострадали почти полторы тысячи.