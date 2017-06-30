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Пожар в Баку: есть пострадавшие

 

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 12 жильцов многоэтажного жилого дома в Низаминском районе Баку, в котором в пятницу в одной из квартир произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

«В одной из квартир на пятом этаже 14-этажного жилого дома произошел пожар. Пожарные в связи с инцидентом спасли трех человек, еще 12 человек были эвакуированы. В результате пожара три человека отравились дымом»,  говорится в сообщении МЧС.

«Пожар был потушен в 11:56 по местному времени»,  отмечает пресс-служба ведомства.

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