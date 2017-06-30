Бакинский армянин вымогал деньги от имени террористов

Макич Арутюнян, известный в прошлом как начальник отдела Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД по СК в Пятигорске, вымогал пять миллионов рублей под предлогом финансирования запрещенной на территории России террористической организации «Имарат Кавказ», сообщает haqqin.az со ссылкой на российский портал Sm-news.ru.

Правоохранительные органы устанавливают причастность жителя Кисловодска Макича Арутюняна к вымогательствам на территории Кавказских Минеральных Вод.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 60-летний житель Кисловодска, уроженец Азербайджана, с февраля по май отправлял анонимные сообщения жительнице города-курорта с требованием 5 миллионов рублей.

Все SMS отправлялись с разных sim-карт и телефонов, которые Арутюнян сразу выбрасывал после отправки сообщений. В случае отказа от передачи денег он угрожал применением насилия от имени одного из главарей международной террористической организации «Имарат Кавказ» Бадалова.

23 мая у Арутюняна изъяли sim-карту и телефон, с которого были отправлены последние SMS.

В настоящее время в действиях Арутюняна усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

«На основании легализованных и переданных в ГУ МВД России по Ставропольскому краю материалов в отношении Арутюняна М.В. 22.06.2017 следственным отделом ОМВД России по г. Кисловодску возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. В рамках возбужденного уголовного дела, в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании Арутюняну М.В. меры пресечения», - сообщил источник в правоохранительных органах региона.