Министр обороны: «Катару объявили войну»

Изоляция Катара рядом арабских стран означает объявление войны без крови, сказал министр обороны Катара Халид аль Аттия, сообщает газета el-Arabi el-Cedid, которая издается в Турции.

Как пишет газета, аль Аттия сказал, что закрытие границ, воздушного пространства не что иное, как объявление войны без крови.

По словам министра, страны, которые разорвали отношения с Катаром, целенаправленно ведут антикатарскую пропаганду, обвиняя его в поддержке терроризма.

Сегодня министр обороны Катара Халид аль Аттия прибыл в Анкару. В рамках визита он встретится с министром обороны Турции Фикри Ишыком.

О других деталях визита не сообщается.