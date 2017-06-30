Организаторы «Формулы-1»: «Азербайджан не платил Флавио Бриаторе пять миллионов долларов»

Директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи опровергла информацию о том, что за проведение соревнований «Формулы-1» итальянскому бизнесмену Флавио Бриаторе было заплачено пять миллионов долларов.

«Азербайджан не платил таких денег итальянскому бизнесмену. Информация, распространенная со ссылкой на какого-то журналиста, не соответствует действительности. Мы не можем сказать, что этот бизнесмен имел какие-то связи с «Формулой-1». Но с нашей стороны никаких выплат ему произведено не было», — сказала Арпадараи.

Напомним, ранее издание Motorsport-total, ссылаясь на журналиста Джо Савара, написало, что Флавио Бриаторе получил от правительства Азербайджана пять миллионов долларов в качестве комиссии за проведение соревнований в Баку.