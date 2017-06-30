Армения строит бункеры на границе с Азербайджаном

В приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении уже создано десять пунктов гражданской обороны. Об этом заявил 30 июня глава МЧС Давид Тоноян, выступая на обсуждении отчета о выполнении госбюджета за 2016 год в постоянных парламентских комиссиях, сообщает Новости-Армения.

По его словам, в прошлом году пункты были созданы в двух селах, в этом — еще в восьми.

Пункты гражданской обороны практически полностью оборудованы, личный состав МЧС Армении следит за их готовностью к возможным событиям.