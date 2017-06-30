На Кипре прогремел мощный взрыв

На входе в один из бизнес-центров курортного города Лимасол на Кипре сработало взрывное устройство.

Инцидент произошел в пятницу около пяти утра в районе Гермассойя. По предварительным данным, из-за раннего времени никто не пострадал — бизнес-центр был закрыт.

По данным местных СМИ, самодельное взрывное устройство было заложено у входа в офис компании, которой владеет россиянин с паспортом Кипра.

В полиции сообщают о большой мощности бомбы — частично разрушены стеклянная витрина и фасад БЦ, а также близлежащие здания.

При этом правоохранители не спешат связывать произошедшее с терроризмом, ведется расследование.