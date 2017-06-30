Путин продлил санкции против Запада

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
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