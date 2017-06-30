В России судят боевика ИГИЛ из Азербайджана

Курганский городской суд начал процесс по делу уроженца Азербайджана Мирмагомедтаги Назим оглу Агаева (1991 г. р.). Молодой человек некоторое время жил в Зауралье, передает Накануне.RU.

Как следует из материалов уголовного дела, несколько лет назад Агаев принял решение участвовать в вооруженном формировании в Сирии - уехав из Кургана в Москву, он позже добрался до Сирии, где на стороне боевиков ИГИЛ воевал против войск Башара Асада.

«Агаев в Сирии в лагере экстремистов в районе Алеппо воевал против правительственных войск», — сообщил Накануне.RU прокурор Олег Виноградов.