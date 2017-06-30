Шторм в Москве: задержаны десятки авиарейсов

В московских аэропортах сегодня в условиях сильного дождя задержаны более 50 рейсов, передает Интерфакс.

"Несмотря на ливень, аэропорты работают штатно, без отмен рейсов по метеоусловиям, однако из "Шереметьева" четыре рейса ушли на запасные аэродромы, не сумев приземлиться", - сообщил ранее агентству источник в авиадиспетчерских службах.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Домодедово" задержаны 23 рейса, в "Шереметьево" - 28 рейсов, один рейс во "Внуково". Еще три рейса в "Домодедово" отменены.