Израиль нанес еще один удар по Сирии

Израильская авиация атаковала позиции сирийских войск в ответ на очередной снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сирийский снаряд разорвался в северной части Голанских высот, данных о пострадавших не поступало.

Израильтяне признали, что обстрел был случайным. Однако в Тель-Авиве отметили, что расценивают действия сирийской армии как неприемлемое посягательство на свой суверенитет.

Этот обмен ударами стал уже четвертым с прошлой субботы. До этого израильская авиация также атаковала позиции сирийцев, уничтожив два танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков.

Протяженность границы между Сирией и Израилем составляет порядка 80 километров.