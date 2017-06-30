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Суд арестовал квартиры Тельмана Исмаилова

 

Арбитражный суд Московской области отказался наложить запрет на сделки с тремя подмосковными земельными участками и двумя жилыми домами бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, но наложил арест на его пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте, передает РИА Новости.

Как следует из опубликованного определения суда, с просьбой запретить Росреестру любые регистрационные действия с тремя земельными участками в Апрелевке и Сколкове общей площадью более 70 соток, а также с двумя жилыми домами в Апрелевке общей площадью около 2 тысяч квадратных метров в суд обратился Валерий Кубелун, финансовый управляющий Исмаилова.

В материалах дела уточняется, что заявление о принятии данных обеспечительных мер было подано в рамках обособленного спора по оспариванию сделки об отчуждении недвижимого имущества в деле о банкротстве известного бизнесмена. Суд, отказывая в принятии обеспечительных мер, указал, что они могут нарушить существующее положение и права сторон. "При этом судом не установлено, что непринятие обеспечительных мер приведет к значительному ущербу кредиторам", — отмечается в определении суда.

В то же время суд со второй попытки наложил арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте общей площадью 292 квадратных метра. Как следует из материалов суда, эта недвижимость зарегистрирована на родившегося во Франции внука Исмаилова — Тельмана, 2005 года рождения. Суд запретил Росреестру регистрировать любые сделки с этими квартирами, а собственнику, в том числе в лице его законных представителей, в частности, Алекперу Тельман оглу Исмаилову, — совершать любые действия по отчуждению имущества.

Определения о замораживании сделок с двумя квартирами Исмаилова суд вынес в начале июня. Между тем в мае подмосковный арбитраж отклонил аналогичное заявление Кубелуна о принятии обеспечительных мер. Тогда суд решил, что финансовый управляющий недостаточно мотивировал свое ходатайство. Кроме того, суд тогда сослался на то, что "удовлетворение заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объект недвижимости… предполагает и удовлетворение находящегося в производстве суда заявления о признании сделки по дарению указанного объекта недвижимости недействительной, что недопустимо".

Подмосковный арбитраж в марте признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.

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