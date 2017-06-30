Названа страна с самым дешевым жильем в Европе

Самые низкие цены на жилье в Европе зафиксированы в Греции. Об этом сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на исследование агентства по недвижимости RE/MAX Europe.

Отмечается, что год назад квартиру площадью 100 квадратных метров в стране можно было купить в среднем за 92 тысячи евро, а частный дом — за 67 тысяч. С 2015 года стоимость квадратного метра в крупных городах упала на 20 евро, зато в области, наоборот, поднялась на столько же. По мнению специалистов агентства, это говорит о росте интереса к курортной недвижимости.

Самой дорогой страной с точки зрения недвижимости стал Люксембург. Там 100-метровые апартаменты обойдутся в 797 тысяч евро. На втором месте находится Швейцария, где можно купить аналогичное жилье за 754 квадратных метра.

3 мая сообщалось, что жилая недвижимость в Монако самая дорогая в мире. В 2016-м средняя стоимость вторичных домовладений в княжестве достигла рекордной отметки — 41,4 тысячи евро за квадратный метр. За последние 10 лет местное жилье выросло в цене на 180 процентов.