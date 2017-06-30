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ПАСЕ не смогла сместить Аграмунта с поста председателя

 

ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на летней сессии, как ни старалась, так и не смогла сместить Педро Аграмунта с поста председателя ассамблеи, передает РИА Новости.

Накануне летней сессии ПАСЕ большинство наблюдателей были уверены, что она станет последней для нынешнего председателя.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предлагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица ассамблеи.

В последний день работы весенней сессии Бюро поручило главе комиссии по регламенту подготовить проект документа, позволяющего внести поправки в регламент ассамблеи и разработать процедуру отстранения спикера от должности.

С момента голосования во вторник все были уверены, что в этот же день будет внесено подписанное парламентариями ходатайство об отстранении Аграмунта от должности.

В беседе с корреспондентом РИА Новости европарламентарии уверенно говорили, что оно скоро будет внесено, чтобы, к примеру, в четверг уже провести голосование по окончательному отстранению председателя от должности. Однако документ не был внесен ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. И вскоре стало понятно, что в эту сессию ПАСЕ, как бы ни хотела, но уже не сможет сместить своего председателя.

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